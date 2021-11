FC Barcelone : Nico Gonzalez blessé à l'aine

Les forfaits s'accumulent au FC Barcelone. Le club a annoncé ce dimanche la blessure de son milieu de terrain Nico Gonzalez au niveau de l'aine gauche. Le joueur de 19 ans avait dû laisser ses coéquipiers à l'Estadio de Balaidos face au Celta de Vigo, contre qui les Blaugranas ont subi une remontada en seconde période.

La suite après cette publicité

Le club catalan ajoute également que le milieu formé à la Masia ne pourra pas rejoindre le rassemblement de l'équipe d'Espagne espoirs, qui affrontera Malte et la Russie dans le cadre des qualifications à l'Euro U21 2023. «Nico González souffre d'une entorse à l'aine gauche et ne rejoindra pas l'équipe espagnole des moins de 21 ans», peut-on lire dans le bref communiqué publié sur les réseaux sociaux.

‼️ INJURY NEWS



Nico González has a left groin strain and won't be joining up with the Spanish U-21s pic.twitter.com/EAwnupJSUs