Zlatan Ibrahimovic s’autoproclame plus grand joueur de MLS de tous les temps

Lors d’une interview accordée à ESPN, le buteur de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son passage en MLS aux Los Angeles Galaxy. Le suédois de 40 ans a notamment expliqué qu’il avait été plus grand joueur de l’histoire du championnat américain et qu’il était trop fort pour cette compétition. Lors de son aventure outre-Atlantique, Ibrahimovic a disputé 58 matches, inscrit 53 buts et délivré 15 passes décisives.

«Je suis très heureux. Je suis très reconnaissant envers la MLS car ils m'ont donné la chance de me sentir vivant. Mais le problème était que j'étais encore trop vivant. J'étais donc trop bon pour toute la compétition. C'est ce que j'ai montré. Et je suis le meilleur à avoir joué en MLS et ce n'est pas moi qui ai de l'ego ou qui essaie de me montrer maintenant. C'est vrai. Et quand j'étais là-bas, j'ai apprécié ça. J'ai passé un bon moment. Et j'aime la façon dont ils travaillaient, la façon dont ils faisaient le marketing. Je pense que c’était le meilleur moyen pour moi de revenir après ma blessure. J'étais dans la meilleure condition de tous les temps », a déclaré l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain. En toute modestie, comme à son habitude.