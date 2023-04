PSG-Lorient : Gianluigi Donnarumma désabusé après le revers au Parc

Le PSG n’y arrive décidément pas. Face à Lorient, au Parc des Princes, lors de la 33ème journée de Ligue 1, le club de la Capitale a encaissé une défaite plus que jamais inquiétante contre de solides Merlus (1-3). Quelques minutes après ce revers, le portier italien, Gianluigi Donnarumma s’est arrêté au micro de Canal Plus pour analyser cette rencontre une nouvelle fois amère du PSG : «C’est un moment difficile pour nous donc c’est difficile d’en parler car on est encore énervé. Nous savons que nous avons échoué aujourd’hui, mais nous n’avons pas encore analysé ce qui n’a pas fonctionné. Nous aurions dû faire bien mieux. C’est une grande déception pour nos supporters. Mais nous conservons huit points d’avance pour le titre. Nous conservons une avance. Il ne faut pas se prendre la tête. Nous devons rester concentrés jusqu’à la fin du championnat et gagner ce titre», a-t-il affirmé.

«Je n’ai pas envie de parler de ça, ce n’est pas à moi de juger. Des joueurs vont voir le public, d’autre n’y vont pas, c’est comme ça. On a aucun problème avec les supporters, mes coéquipiers sont juste énervés et déçus de cette rencontre. Tout le monde est différent et encaisse une défaite avec une manière personnelle différente», a poursuivi l’Italien. En effet, encore une fois, l’attitude des joueurs parisiens ont été pointées du doigt au coup de sifflet final, n’allant pas saluer les supporters présents au Parc des Princes ce dimanche après-midi. Le PSG doit désormais rebondir en enchaînant un prochain match capital dans la course au titre. Ils affronteront Troyes le weekend prochain au stade de l’Aube

