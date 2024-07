L’arbitre de France - Portugal est désormais connu

Ce vendredi, l’Euro 2024 reprendra ses droits avec les quarts de finale. On aura ainsi deux belles affiches avec Espagne - Allemagne ainsi que le duel entre la France et le Portugal. Et pour ces deux rencontres, ce sera un arbitre anglais qui sera au sifflet. Anthony Taylor dirigera ainsi le match entre Espagnols et Allemands.

La suite après cette publicité

Pour France - Portugal, c’est son homologue Michael Oliver qui sera au sifflet. Âgé de 39 ans, le natif d’Ashington dispose déjà d’une belle expérience, lui qui a participé à l’Euro 2020, la Coupe du monde 2022 et l’Euro 2024. Sur ce début de compétition, il a pris part à trois matches : Espagne - Croatie (3-0), Slovaquie - Ukraine (1-2) et Allemagne - Danemark (2-0). À l’Euro 2020, il avait dirigé le match nul de la France contre la Hongrie (1-1).