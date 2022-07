Suivez la rencontre PSG - Kawasaki Frontale en live commenté

4e : petite inquiétude pour Kylian Mbappé qui a reçu un coup et boitille sur le terrain. Finalement, l'attaquant semble pouvoir garder sa place.

3e : le pressing japonais est intéressant dans ce début de match et gêne bien la relance parisienne.

2e : côté droit, Akihiro Ienaga provoque et se joue de Nuno Mendes. Il tente de rentrer dans la surface francilienne mais se heurte à Presnel Kimpembe.

1re : les Japonais évoluent en bleu tandis que le PSG porte un maillot gris. Presnel Kimpembe est victime d'une faute de Leandro Damiao devant la surface parisienne.

C'est parti !

L'arbitre lance cette rencontre entre le PSG et Kawasaki Frontale. Le coup d'envoi est donné par les Nippons.

12h20 | Neymar et Kylian Mbappé de retour

Absents lors du premier match de préparation, les deux stars parisiennes sont de retour pour cette tournée japonaise. L'occasion pour eux de déjà se mettre en évidence.

12h10 | Vitinha enchaîne

Première recrue estivale du PSG, le milieu portugais avait été intéressant contre Quevilly-Rouen. L'ancien joueur de Porto tentera de marquer des points.

12h | Le PSG poursuit sa préparation

Après notamment une victoire 2-0 contre Quevilly-Rouen, le PSG est en pleine tournée japonaise et va poursuivre au pays du soleil levant avec un match contre Urawa Red Diamonds ce samedi (12h) et face au Gamba Osaka ce lundi (12h).

11h50 | Le banc du PSG

De son côté, le club francilien dispose de Sergio Rico et Alexandre Letellier comme gardiens remplaçants et Juan Bernat, Abdou Diallo et Thilo Kehrer en défense. Danilo Pereira, Warren Zaïre Emery et Eric Dina Ebimbe sont des options au milieu tandis que Pablo Sarabia, Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo sont des solutions en attaque.

11h45 | Le banc du Kawasaki Frontale

La formation japonaise dispose sur son banc du gardien Tanno Kenta mais aussi de Takai Kota en défense. Joao Schmidt, Seko Tatsuki, Kozuka Kazuki, Matsui Renji, Einaga Takatora et Yamamura Kazuya sont des solutions dans l'entrejeu tout comme Miyagi Ten, Igarashi Taiyo, Kobayashi Yu et Chinen Kei en attaque.

11h40 | Le onze du Paris Saint-Germain

Les Franciliens optent pour un 3-5-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. Devant lui, Marquinhos, Sergio Ramos et Presnel Kimpembe forment la défense tandis qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes occupent les rôles de pistons. Vitinha et Idrissa Gueye forment le double pivot derrière Lionel Messi alors que Neymar et Kylian Mbappé sont associés en attaque.

11h35 | Le onze du Kawasaki Frontale

De son côté, Kawasaki Frontale s'organise en 4-2-3-1 avec Sung-ryong Jung dans les cages derrière Asahi Sasaki, Jesiel, Shintaro Kurumaya et Kyohei Noborizato. Kento Tsukagawa évolue en sentinelle auprès de Chanathip Songkrasin avec de Daiya Tono un cran plus haut. Seul en pointe, Leandro Damião est accompagné en attaque par Akihiro Ienaga et Marcinho.

11h30 | Bienvenue au Japan National Stadium !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre Paris Saint-Germain (France) et Kawasaki Frontale (Japon). Le coup d'envoi est prévu pour 12h30 au Japan National Stadium de Tokyo au Japon.