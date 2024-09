EdF : Jérôme Rothen fustige encore Didier Deschamps

Depuis quelques années maintenant, les critiques fusent contre Didier Deschamps et l’équipe de France. Et même si une accalmie avait eu lieu avec la Coupe du monde au Qatar, les propos peu élogieux à l’égard de DD ont fusé après un Euro totalement raté malgré une demi-finale à la clé. Forcément, plusieurs consultants se régalent et dézinguent les Bleus à l’envi. Alors que d’anciens coéquipiers du champion du monde 1998 n’hésitent pas à critiquer Didier Deschamps, d’autres montent au créneau pour afficher leur mécontentement face au jeu des Bleus. C’est notamment le cas de Jérôme Rothen. Sur RMC, l’ancien milieu de terrain est souvent le premier à critiquer ouvertement le jeu de la France. Avant la rencontre de ce lundi face à la Belgique, Rothen en a remis une couche :

La suite après cette publicité

«Au contraire, les joueurs prennent souvent le contrepied de ce discours. Ça me dérange. Je me dis qu’il a perdu la main sur ce groupe, que tous les signaux envoyés sont vraiment négatifs et qu’il fallait passer à autre chose. Je parle du comportement, déjà, sur le terrain. Je me suis fait mal mais j’ai revu le match ce matin parce que j’ai entendu plein de critiques sur certains joueurs. Avant de parler de la performance de certains, est-ce que ces joueurs-là étaient tournés vers le collectif ? Il rappelle du vieux Digne, Guendouzi et appelle trois jeunes qui ont brillé aux JO il y a un mois. En fait, tu n’as rien anticipé. Hop, tiens Olise, on va le prendre parce qu’il a signé au Bayern. Aujourd’hui, les résultats ne sont plus là. C’est la première fois que Didier Deschamps perd deux matchs (officiels, ndlr) de suite, dont cette claque-là à domicile, pour un match de reprise, avec tous ces problèmes de comportement, d’attitude, de déclarations, de communication.»