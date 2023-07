Mercato OM : Pablo Longoria veut piocher à l’Atlético de Madrid !

La suite après cette publicité

Marcelino et Geoffrey Kondogbia. Les deux premières pierres du projet marseillais ont été posées. Mais alors que ce troisième tour de qualification pour la Ligue des Champions arrive vite (8 ou 9 août), les Marseillais sont encore dans l’attente de plusieurs recrues, surtout après le départ de Sead Kolasinac et la plus que probable non-prolongation d’Alexis Sanchez.

Il faut dire qu’il y a de nombreux chantiers dans l’effectif actuellement, en attaque notamment dans le cas où le Chilien venait à ne pas rempiler. De même pour la défense et surtout sur les côtés, où plusieurs latéraux sont attendus. De nombreux noms sont sortis, à l’image de celui de Thierry Correia, le latéral droit portugais de Valence. Et une nouvelle piste a émergé, toujours en Espagne, ces dernières heures…

C’est cher, très cher

Comme l’indique le quotidien AS, l’Olympique de Marseille est venu aux nouvelles ces derniers jours pour Renan Lodi, le latéral gauche de l’Atlético de Madrid, qui était prêté à Nottingham Forest cette saison. Mais ça s’annonce très difficile, puisque le club madrilène demande une somme comprise entre les 15 et les 20 millions d’euros. Un montant trop élevé pour l’écurie phocéenne, qui rend l’opération plus que complexe au moment où on écrit ces quelques lignes.

Le média indique que l’option la plus probable, actuellement, est de le voir rester à Nottingham ou de signer à Benfica, autre club intéressé, qui cherche un remplaçant à Alejandro Grimaldo. Pablo Longoria et ses équipes risquent donc de devoir se tourner vers d’autres noms…