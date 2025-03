Inter Miami : ça chauffe entre Javier Mascherano et le cas Lionel Messi !

Après la trêve internationale de la FIFA et étant la seule équipe avec le New England Revolution à faire une pause dans la MLS, l’Inter Miami est de retour à l’entraînement et se prépare pour une semaine qui sera assez importante pour le club de Fort Lauderdale. Une bonne nouvelle est d’ailleurs tombée pour l’Inter Miami : Lionel Messi a commencé à s’entraîner avec le groupe après la blessure musculaire qui l’a tenu à l’écart des matchs de qualification de l’Argentine contre l’Uruguay et le Brésil, respectivement. C’est ainsi que la star argentine entame une semaine qui sera cruciale pour lui. Bien qu’il ne soit pas inclus dans la sélection argentine, le champion du monde pourrait assurer la qualification avec l’Albiceleste pour la Coupe du Monde 2026 et ainsi se libérer du fardeau des prochains matchs de l’équipe de Lionel Scaloni.

Dans les prochaines semaines, l’Inter Miami aura des matchs très importants prévus dans son calendrier, notamment celui de samedi prochain contre le Philadelphia Union, mais son objectif principal sera le match aller des quarts de finale de la Coupe des Champions de la Concacaf contre le Los Angeles FC. C’est ainsi que, en l’espace d’une semaine, Lionel Messi pourrait apporter un impact positif immédiat au groupe floridien et figurer dans l’effectif pour l’un des prochains matchs des Hérons. Initialement, l’objectif de la Pulga était de revenir pour cette Coupe des champions de la Concacaf, un tournoi majeur dans lequel l’Inter Miami cherche à briller en accédant aux demi-finales, afin d’oublier l’élimination traumatisante de la saison passée contre les Rayados del Monterrey en quarts de finale. Mais la gestion du cas Messi par Javier Mascherano commence à faire grincer des dents plus d’une personne en Argentine et aux Etats-Unis.

Mascherano ne peut pas plaire à tout le monde !

Cette absence pour blessure est la neuvième de Lionel Messi depuis qu’il a rejoint la MLS, que ce soit en raison d’un repos dû à la fatigue, à des douleurs musculaires ou à d’autres problèmes physiques. Le calendrier ardu du football nord-américain, les longs voyages à travers le continent et la vieillesse inévitable empêchent Messi de trouver une vitesse de croisière en termes de continuité. Cela fait 606 jours que Lionel Messi a fait ses débuts avec l’Inter Miami. Depuis lors, il a accumulé un total de 132 jours d’absence, ce qui se traduit par un jour d’absence tous les cinq jours depuis qu’il est devenu un joueur de Miami. Ce pourcentage n’est pas forcément alarmant, mais c’est l’une des choses qui empêche tous les supporters américains de voir une version à temps plein de l’un des meilleurs joueurs du monde. Malgré l’accent mis par l’Inter Miami sur le temps de jeu et le kilométrage rationnés à la fin de la saison, la Pulga n’est pas en parfaite forme physique. Ses voyages avec l’équipe nationale argentine impliquent également une charge de travail supplémentaire qui pousse souvent ses limites physiques et complique le processus de gestion de ses minutes.

Critiqué pour mal utiliser sa star argentine, l’entraîneur Javier Mascherano s’est défendu : «certains disaient que nous prenions un risque, mais nous l’avions prévu. L’idée était qu’il joue 30 à 35 minutes en Jamaïque pour retrouver de bonnes sensations. Finalement, nous avons réussi à trouver le temps de bien le faire. Nous avons essayé de réduire la surcharge de Messi pour éviter que cela n’aille plus loin. Nous avons essayé de gérer la situation du mieux que nous pouvions. Heureusement, nous avons réussi à la contrôler et cela n’a pas entraîné de blessure ni de quoi que ce soit de grave. Aujourd’hui, il va mieux et nous avons décidé de lui donner du temps de jeu. Il n’y a pas de secret. Évidemment, les médecins de l’équipe nationale argentine sont en contact avec les médecins ici et ce sont eux qui en parlent spécifiquement. Je n’ai pas parlé avec le staff technique, mais s’ils ont besoin d’une consultation, je leur en parlerai. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, car les médecins sont en contact permanent». En tout cas, Lionel Messi a repris l’entraînement et tout l’Inter Miami espère qu’il saura aligner les performances pour éteindre l’incendie médiatique autour de son club.