La nouvelle idée du Bayern Munich pour oublier l’absence de Kingsley Coman

C’était un transfert bouclé pour l’été prochain, et déjà officialisé par le Bayern Munich. Bryan Zaragoza, 22 ans, allait les rejoindre pour la saison 2024-2025 et apporter ainsi un peu de variété et de profondeur d’effectif pour le poste d’ailier, tenu depuis des années par Leroy Sané, Kingsley Coman et Serge Gnabry. Mais voilà, la malchance est passée par là, et le club bavarois est aujourd’hui privé de Gnabry, et surtout de Coman, absent pour au moins 2 mois.

Résultat, le Bayern a décidé de recruter un élément offensif pour compenser ces absences. Et pourquoi se compliquer la vie ? Selon les informations conjointes de Bild et Sky Allemagne, le Bayern envisage d’avancer le recrutement de Zaragoza à cet hiver, soit d’ici 2 jours ! Une information confirmée par le directeur sportif bavarois, Christoph Freund.

Le Bayern va devoir remettre la main à la poche

«Nous sommes en pourparlers pour anticiper un accord avec Bryan Zaragoza dans les derniers jours de janvier. Il sera notre joueur cet été mais nous essayons de voir si possible de le faire venir au Bayern plus tôt.» Rappelons que le club munichois a payé 12 M€ (+ 4 M€ de bonus éventuels) à Grenade pour acheter son milieu offensif à partir du mois de juin prochain. Il faudrait donc renégocier avec le club espagnol pour boucler une venue dès janvier.

Et cela pourrait s’avérer plus compliqué que prévu justement, puisque Grenade se bat pour son maintien en Liga. Ce n’est pas en perdant l’un de ses meilleurs joueurs (auteur de 6 buts en Liga) que Grenade se donnerait toutes les chances d’y parvenir. Le Bayern Munich devra remettre la main à la poche, et plus que prévu, pour réussir son coup et satisfaire Thomas Tuchel, toujours exigeant sur le mercato.