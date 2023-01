FFF : Frédéric Thiriez dément être candidat à de futures élections

Cité comme l’un des potentiels successeurs de Noël Le Graët à la tête de la FFF, au même titre que le président de Strasbourg, Marc Keller, ou encore Jean-Michel Aulas, Frédéric Thiriez a tenu à dégonfler la rumeur. Invité dans l’After Foot ce mercredi sur RMC, l’ancien président de la LFP (2002-2016) a même assuré avoir appris sa candidature en lisant les journaux.

«J’ai découvert que j’étais candidat en lisant L’Equipe ce matin. Je ne confirme absolument pas. (…) Moi ma vie ne dépend pas du foot, j’ai un métier, je ne suis pas un mort de faim accroché à un poste dans le foot comme beaucoup le sont. Ça me donne beaucoup de liberté. Je ne me considère pas comme candidat à l’heure qu’il est, d’autant plus qu’on ne sait même pas quel sera le mode d’élection du président dans deux ans. (…) Puis, il n’y a pas d’élections à la FFF à court terme. Les prochaines élections auront lieu fin 2024 », a déclaré l’avocat, qui avait tenté en décembre 2020 de prendre la présidence de la FFF, finalement battu par NLG.

