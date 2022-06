LdN : la Turquie écrase les Îles Féroé, le Monténégro se défait de la Roumanie

En plus du choc de la soirée entre l'Italie et l'Allemagne, deux autres rencontres clôturaient la première journée de la troisième édition de la Ligue des Nations : dans la Ligue C, la Turquie recevait les Îles Féroé tandis que la Roumanie se déplaçait sur la pelouse du Monténégro dans le deuxième échelon.

La suite après cette publicité

L'équipe au croissant étoilé s'est imposé à domicile face à la Landsliðið (4-0) grâce à l'ouverture du score du Marseillais Cengiz Ünder (37e) avant le but du break inscrit par Dervişoğlu (47e). Malgré un double refusé à l'ailier de l'OM (54e), Dursun (82e) et Demiral (85e) ont conclu le festival offensif turc pour sceller le sort de la rencontre. Dans l'autre rencontre, le Monténégro a pris les trois points (2-0) par le biais de Mugosa après l'heure de jeu (66e), suivi par Vukcevic en fin de match (87e) pour prendre la première place du groupe 3 de la Ligue B.