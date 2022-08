Naples : Salvatore Sirigu sur le point de signer

Sans club depuis son départ libre du Genoa, Salvatore Sirigu devrait rejoindre Naples dans les heures à venir. Depuis le départ de David Ospina à Al-Nasr, le Napoli souhaite absolument recruter deux gardiens pour la saison à venir, malgré la présence d'Alex Meret (25 ans) que le club napolitain souhaite vendre. Selon le Corriere dello sport, le portier international italien de 35 ans (28 sélections) devrait signer pour un an avec une option d'un an supplémentaire. Pour être n°1 dans les cages, Naples pense toujours à Keylor Navas (PSG) ou à Kepa Arrizabalaga (Chelsea).

Le club de la région de Campanie a jeté son dévolu sur l'ancien joueur du PSG et du Torino, libre de tout contrat, pour être second gardien. Avec 246 matchs de Serie A, Salvatore Sirigu jouit d'une grande expérience. Formé à Venise puis à Palerme, le natif de Suoro est passé par plusieurs clubs avant d'avoir une certaine stabilité en arrivant en France (Cremonese et Ancona). Parti libre du PSG en 2017 après deux prêts (Séville et Osasuna), il joue quatre saisons au Torino puis rejoint pour un an le Genoa.