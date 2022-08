Chelsea : dénouement imminent pour Kepa Arrizabalaga

Sur le banc des remplaçants depuis l'arrivée d'Edouard Mendy dans les buts de Chelsea, le portier espagnol Kepa Arrizabalaga (27 ans) se dirige vers la sortie cet été. Suivi par Naples, qui cherche un nouveau gardien numéro un suite au départ de David Ospina, l'ancien portier de Bilbao se rapproche de plus en plus de la Serie A.

Comme l'a rapporté le quotidien ibérique AS ce mardi, les agents du Basque discutent quotidiennement avec la direction de Naples et auraient trouvé un accord ces dernières heures. Il devrait s'engager prochainement au Napoli sous la forme d'un prêt. Mais les deux clubs discutent maintenant sur la répartition des salaires et Naples serait prêt à payer environ deux millions d'euros.