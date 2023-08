Nice-Lille : les compositions officielles

La Ligue 1 millésime 2023-2024 ouvre son bal ce soir avec l’affiche Nice-Lille (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Les Aiglons accueillent donc les Dogues pour ce qui est la grande première pour Francesco Farioli dans le championnat de France.

Le coach italien a dégainé un 4-3-3 avec la présence au milieu de terrain de Kephren Thuram malgré les rumeurs de transferts et la titularisation de Jérémie Boha, de retour dans l’Hexagone 7 ans après son passage à Rennes. Bulka est dans les cages puisqu’un départ de Schmeichel à Copenhague est plus que d’actualité. De son côté Paulo Fonseca a couché un 4-2-3-1 où les recrues Tiago Santos et Haraldsson sont présentes. Jonathan David est titulaire à la pointe de l’attaque.

Les compositions officielles :

Nice : Bulka - Attal, Todibo, Dante, Bard - Ndayishimiye, Thuram, Sanson - Laborde, Moffi, Boga.

Lille : Chevalier - Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Ismaily - André, Baleba - Virginius, Cabella, Haraldsson - David