Le Séville FC veut relancer Isco

Seulement utilisé 14 fois par le Real Madrid cette saison, Isco (29 ans) se dirige vers un départ libre de la Casa Blanca après huit ans de bons et loyaux services. Suivi pas West Ham, le Borussia Dortmund, la Juventus et l'AC Milan, le milieu offensif a de fortes chances de rester en Liga selon Sport.

En effet, le directeur sportif Monchi l'a approché et aurait même reçu un accord de principe de la part du footballeur qui serait prêt à réduire ses prétentions financières pour faciliter son arrivée en Andalousie. Un choix qui serait guidé par la volonté de retrouver Julen Lopetegui, qui l'a dirigé entre 2016 et 2018 du côté de la sélection espagnole. Le coach du Séville FC avait su obtenir la meilleure version du joueur et serait prêt à tout faire pour le relancer.