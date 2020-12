Didier Deschamps très touché par la disparition de Gérard Houllier

La suite après cette publicité

L'annonce ce matin de la disparition de Gérard Houllier a ému beaucoup de monde dans le milieu du ballon rond. En Angleterre, où il a notamment entraîné avec succès Liverpool de 1998 à 2004, les réactions sont nombreuses, tout comme en France où l'ancien technicien a multiplié les casquettes. Ancien sélectionneur des Blues, DTN, entraîneur du PSG et de l'OL, Houllier était un touche-à-tout. Didier Deschamps, qui l'a eu comme sélectionneur en équipe de France, a réagi à la triste nouvelle. Lorsque le capitaine des champions du Monde 1998 a débuté sa carrière en Bleus, Houllier était d'ailleurs l'adjoint de Michel Platini, avant de devenir numéro un quelques années après.

«Le décès de Gérard Houllier me plonge dans une profonde tristesse. J’ai connu Gérard à mes débuts en Équipe de France, à l’automne 1989, alors qu’il était l’adjoint de Michel Platini. Gérard a joué un rôle important dans ma carrière de joueur, puisqu’il a été l’initiative de cette première sélection. En tant qu’entraîneur de haut niveau, que ce soit au Paris SG, à Liverpool ou à Lyon, il s’est forgé un palmarès conséquent et prestigieux, qui inspire le plus grand respect et démontre la compétence qui était la sienne. Durant sa carrière, Gérard a aussi beaucoup œuvré dans l’ombre, à la tête de la Direction technique nationale. Ses deux passages à la tête de la DTN, entre 1989 et 1998 puis entre 2007 et 2010, ont contribué à orienter le football français sur le chemin de ses plus grands succès. Gérard s’est toujours placé en défenseur des éducateurs et des entraîneurs, bien conscient qu’il était de la difficulté de leur mission. En tant que sélectionneur, j’avais plaisir à recevoir, après chacun de nos matches, ses petits mots d’encouragement, de félicitations ou de réconfort, toujours accompagnés d’une analyse technique pertinente. Ses messages vont me manquer comme Gérard manquera beaucoup à l’ensemble du football, pour sa compétence et son humanité. À sa famille, j’adresse mes affectueuses pensées» a communiqué le sélectionneur des Blues sur le site de la FFF.