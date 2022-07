Le FC Barcelone a trouvé une alternative à la vente de Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone vit une meilleure période depuis quelques semaines. Ses comptes ont été redressés suite à la vente d'une partie de ses droits TV, mais aussi des transferts de Philippe Coutinho et Ferran Jutglà. Cela lui a permis de s'offrir les services de Robert Lewandowski et de Raphinha, et de finalement prolonger Ousmane Dembélé. Ce n'est pas terminé car Xavi réclame toujours un défenseur central de premier plan. Jules Koundé est bien parti pour être ce renfort-là.

Pour la suite des événements, il faudra également trouver une solution au dossier Frenkie de Jong. Le milieu de terrain néerlandais ne souhaite pas quitter le Barça, alors même qu'il est sans doute l'une des plus grandes valeurs marchandes du club. Manchester United fait tout pour l'avoir, proposant jusqu'à 85 M€ ! Une somme presque inespérée pour la direction culé, qui pousse le Néerlandais à rejoindre les Red Devils. Sauf qu'il ne le veut pas et sa famille non plus.

Une vente de Ter Stegen plutôt que de De Jong ?

Même si Erik ten Hag, son ancien entraîneur à l'Ajax, occupe depuis peu la fonction sur le banc à Old Trafford, De Jong n'ira pas à Manchester, faute de volonté ainsi que d'absence de qualification en Ligue des Champions. Il a en revanche ouvert la porte pour Chelsea, seulement les Blues ne sont pas disposés à mettre une somme d'argent aussi importante que leur homologue de Premier League. Xavi préférerait le conserver, tout en étant conscient que le salaire de son protégé pose problème. Il lui a demandé de passer de 30 à 20 M€ annuels bruts, seule condition pour le garder et rester dans les clous du fair-play financier de la Liga.

Pas sûr que l'international oranje accède à toutes les demandes de son coach et au Barça, on prévoit un plan de secours pour remettre de l'argent frais dans les caisses. La direction a identifié un autre élément de l'effectif avec les mêmes circonstances que De Jong : un joueur important de l'effectif touchant un gros salaire, muni d'une valeur marchande importante ; donc transférable. D'après les informations de la Cadena Ser, elle a ciblé Marc-André ter Stegen comme étant la personne idoine à vendre, dans le cas où De Jong resterait en Catalogne.

Le gardien allemand touche 7 M€ nets par an. Il représente l'un des salaires les plus importants du vestiaire, d'autant que celui-ci va augmenter jusqu'à la fin de son contrat en 2025. A 30 ans, il est déjà entré dans la seconde moitié de sa carrière, tout en conservant une certaine cote sur le marché. Autrefois considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste, il est moins impérial depuis deux ans et son départ a déjà été évoqué il n'y a pas si longtemps au sein des Blaugranas. Selon Sport, un départ de Ter Stegen laisserait la place à Neto et au jeune Iñaki Peña, prêté avec réussite la saison dernière à Galatasaray.