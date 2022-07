Le pactole astronomique que compte récupérer le FC Barcelone pendant ce mercato

La suite après cette publicité

Ce fut lent, mais on y est. Peu à peu, le FC Barcelone commence à se débarrasser de ses joueurs indésirables. Et ils sont nombreux. Ce qui est une aubaine pour les dirigeants, puisqu'en temps de crise financière, avoir plein d'actifs dont la vente ne devrait pas avoir de conséquences majeures sur le plan sportif est plutôt positif. Encore faut-il réussir à vendre ces joueurs sur lesquels Xavi ne compte pas.

Dans son édition du jour, le média Sport fait les comptes. On apprend tout d'abord que les Barcelonais sont plutôt optimistes. Avec les ventes de Philippe Coutinho (20M€ à Aston Villa) et Ferran Jutglà (5M€ à Bruges), le Barça a déjà récupéré un petit pactole, tout comme le départ de Lenglet en prêt à Tottenham a libéré de la masse salariale.

De grosses économies

Et ça va continuer. Le média nous explique que le Barça va récupérer 10 millions d'euros sur la vente de Trincao au Sporting, et espère tirer 5 millions d'euros pour Oscar Mingueza, convoité par Monza et par plusieurs clubs de Liga. 8 millions d'euros sont attendus pour Martin Braitwhaite, dont l'avenir devrait s'écrire en Angleterre, alors que Memphis Depay est estimé à 20 millions d'euros. Quant à son compatriote Frenkie de Jong, le Barça veut récupérer 80 millions d'euros. L'autre néerlandais, Sergino Dest, a un prix de 20 millions d'euros, mais son départ n'est pas certain.

Viennent ensuite les cas des joueurs dont le contrat risque bien d'être brisé : Riqui Puig, Neto, Samuel Umtiti, Rey Manaj et Miralem Pjanic. Ce qui facilitera leur départ et permettra de faire de belles économies en salaires. Puis, le Barça sera aussi attentif à Todibo, puisque les Catalans récupèreront 20% d'un futur transfert, soit 4 millions d'euros si Nice le vend pour 20 millions d'euros. Au total, le Barça pense pouvoir récupérer 152 millions d'euros, sans parler de la baisse conséquente de la masse salariale...