FC Barcelone : Frenkie de Jong entrouvre enfin la porte à un départ

Frenkie de Jong, épisode 54. Cet été, l'international néerlandais est au cœur d'un feuilleton qui passionne la presse catalane et européenne. Chaque jour, plusieurs articles sont consacrés au milieu de terrain du FC Barcelone. Depuis plusieurs semaines maintenant, les Culés tentent par tous les moyens de se débarrasser de lui. Il faut dire que son départ permettrait d'alléger considérablement la masse salariale de l'écurie blaugrana tout en permettant d'inscrire les dernières recrues.

De Jong ne veut pas de MU

Les dirigeants ibériques s'activent donc pour lui trouver un nouveau point de chute. Après plusieurs échanges et quelques propositions repoussées, les pensionnaires du Camp Nou se sont entendus avec Manchester United pour un transfert de 85 millions d'euros, bonus compris. De quoi renflouer les caisses du club tout en se séparant d'un élément qui coûte trop cher. Ce, même si Xavi a indiqué au joueur qu'il aurait préféré le garder d'un point de vue purement sportif. A présent, le plus difficile commence pour le Barça.

En effet, le club va devoir convaincre le joueur de partir. Ce qui n'est pas du tout gagné. De Jong, qui a récemment acheté une demeure à Barcelone, a répété à plusieurs reprises qu'il voulait rester. Il a réitéré ses propos dans le vestiaire culé récemment. Une belle épine dans le pied des Barcelonais. Malgré l'intérêt des Red Devils et la possibilité de collaborer à nouveau avec Erik ten Hag, le milieu hollandais ne veut pas rejoindre MU. Il n'est pas emballé par le projet et n'apprécie pas la ville de Manchester. C'est ce qu'assure Sport.

Chelsea l'intéresse

D'ailleurs, les Mancuniens, qui commencent à s'impatienter, suivraient Youri Tielemans (Leicester) si jamais la piste De Jong venait à ne pas aboutir. Une mauvaise nouvelle pour le Barça. Toutefois, les Catalans n'ont pas encore abdiqué. D'autant que d'après Sport, Frenkie de Jong, conscient qu'on ne veut plus de lui chez les Blaugranas, n'écarte plus totalement l'idée de s'en aller cet été et évalue les différentes options qui s'offrent à lui. Et d'après Sport, deux clubs peuvent le faire craquer. Il y a bien sûr le Bayern Munich.

Comme indiqué récemment, ce serait le seul club qu'il souhaiterait rejoindre en cas de départ. D'autant que les Allemands viennent de recruter son ami Matthijs de Ligt. Mais le média espagnol assure que Chelsea a ses chances. Les Blues, qui jouent la Champions League contrairement à MU, ont tout pour séduire De Jong. Bien qu'il ne soit pas un grand fan de la Premier League, la perspective de rejoindre Chelsea ne lui déplairait pas du tout. Le projet proposé par Tuchel, la possibilité de jouer sur tous les tableaux et la vie à Londres le font cogiter. Confiants, les Blues vont dégainer une offre très vite. Bien que sa priorité soit de rester à Barcelone, De Jong commence à entrouvrir la porte à un départ à Chelsea ou au Bayern. Le Barça reprend espoir.