Palmeiras : la sortie forte d’Abel Ferreira sur Messinho

Au Brésil, la nouvelle pépite s’appelle Messinho. Impressionnant sous les couleurs de Palmeiras, Estêvão Willian, de son vrai nom, est au centre de l’attention des observateurs du football brésilien qui le considèrent comme le digne successeur d’Endrick avec le club de Sao Paulo. Ailier droit capable d’évoluer dans l’axe, ses performances remarquables ne laissent personne indifférent et certains clubs européens sont déjà prêts à tout pour l’attirer. Ce vendredi, nous apprenions d’ailleurs que Chelsea était prêt à mettre 55 millions d’euros sur le joueur de 17 ans.

La suite après cette publicité

Un club et un montant qui ont de quoi faire tourner la tête au joueur et à son entourage. Ce samedi, c’est son entraîneur Abel Ferreira qui a poussé un cri du cœur. Le coach portugais a demandé en conférence de presse à ce que son joueur reste jusqu’en 2027 pour rester heureux : «Parlez d’Estêvão, je ne vais pas dire ce que je pense. Je demanderai à Leila (Mejdalani Pereira, la présidente de Palmeiras) de ne pas vendre ce joueur. Le père, le manager et lui seront tristes. Qu’il reste avec nous jusqu’en 2027. Je pense vraiment que ce joueur ne ressemble à rien de ce que j’ai jamais vu. Un garçon qui défend, attaque, se présente au jeu» Pour rappel, Abel Ferreira a joué sur la fin de sa carrière avec un certain Cristiano Ronaldo au Sporting CP.