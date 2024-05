Barça : la grosse colère de Joan Laporta

Hier, le FC Barcelone est tombé de haut et a perdu gros contre Gérone (voir le résumé du match). Les Blaugrana ont perdu leur place de dauphin, et ont laissé le Real Madrid être champion avant même de jouer leur match hier soir. Ce scénario et cette troisième place modifierait les plans du Barça tant d’un point de vue économique que sportif.

Pendant la rencontre, voyant le match lui filer entre les doigts, le président Joan Laporta a laissé sa colère s’exprimer : «ce n’est pas possible !», aurait-il dit à plusieurs reprises selon AS. Il se serait entretenu avec plusieurs dirigeants après le match pour une réunion d’urgence. Le Barça, qui n’a qu’un point de retard sur Gérone, sait quoi faire pour calmer les ardeurs de son président.