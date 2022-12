Luis Enrique veut faire un break

La suite après cette publicité

L'ancien entraîneur du Barça et tout récemment celui de la Roja depuis 2019, Luis Enrique, n'a pas été prolongé après la Coupe du Monde par la Fédération espagnole. L'élimination précoce en huitième de finale contre le Maroc est certainement la cause de cette décision. L'homme de 52 ans veut désormais se donner le temps qu'il faut pour revenir ensuite. Il s'est lâché lors d'une interview avec Ibai Llanos sur Twitch.

« Je veux entraîner, être capable de développer avec plus de précision ce que je n'ai pas pu faire avec l'équipe nationale », a-t-il déclaré. L'idée pour le natif de Gijon est « probablement attendre une saison » avant de retoucher un banc et entraîner un groupe. « S'il n'y a plus de confiance et que je ne suis plus considéré comme la bonne personne, je suis heureux de partir », a rajouté ce dernier, dans des propos rapportés par L'Équipe.