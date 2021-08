Clément Michelin quitte Lens pour l’AEK Athènes

Clément Michelin (24 ans) et le RC Lens c'est terminé. À peine rentré du Japon où il participait aux Jeux Olympiques avec les Bleus, il a pris la direction de la Grèce. Arrivé hier, le latéral s'est engagé avec l’AEK Athènes jusqu’en 2025. Les Sang et Or vont récupérer 1 M€ pour leur joueur en fin de contrat l’année prochaine. Arrivé de Toulouse à l'été 2019, Michelin part sur un bilan d'un but et sept passes décisives en 54 matches disputés avec le maillot lensois.

Les Nordiste auraient de leur côté déjà trouvé son remplaçant. D’après La Voix du Nord, Przemyslaw Frankowski (26 ans) va bientôt arriver dans le Pas-de-Calais. L’international polonais, qui a participé à l’Euro 2020, évolue au Chicago Fire en MLS. L’opération devrait couter environ 2,5 M€ au RC Lens.