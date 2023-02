PSG : certains joueurs critiquent les recrues estivales

Ah qu’il parait loin le temps où le mercato estival du PSG était jugé convaincant. Rendez-vous compte, les seconds couteaux à l’impact incertain prenaient la poudre d’escampette (Gueye, Paredes, Draxler, Herrera, Wijnaldum etc) pendant que Luis Campos scellait les arrivées de Fabian Ruiz, Vitinha, Carlos Soker, Hugo Ekitike, ou encore Renato Sanches. Mais voilà, six mois plus tard, la réalité du terrain s’est chargé de ramener tout le monde sur terre. Les performances de certaines recrues estivales, parmi lesquelles Ekitike, Soler et Ruiz, interpellent au sein même de l’effectif parisien.

La suite après cette publicité

En effet, selon L’Equipe, les critiques formulées par Neymar et Marquinhos à Luis Campos portent notamment sur son recrutement estival. Et les deux Brésiliens ne seraient pas seuls à penser de la sorte, puisque d’autres anciens de l’effectif, comme Kimpembe, mais aussi Messi, estiment que l’équipe s’est affaiblie suite à ce chassé-croisé de l’intersaison. Cela jase en interne…

À lire

Lionel Messi ne reviendra pas au FC Barcelone