CAN 2021 : la finale Sénégal-Égypte sera diffusée en clair

Bonne nouvelle pour les supporters des Pharaons et des Lions de la Teranga. Alors que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal-Égypte sera retransmise sur beIN Sports 1, ce dimanche, à 20 heures, il sera également possible de suivre la rencontre en clair.

En effet, La chaîne TMC, qui appartient au groupe TF1, a annoncé avoir trouvé un accord de co-diffusion avec beIN Sports. La rencontre sera commentée sur TMC par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu et sur beIN Sports 1 par Samuel Ollivier et Robert Malm, comme l'a affirmé L'Équipe.