Real Madrid - Arsenal : les compositions officielles

C’est le choc de la soirée. Le Real Madrid reçoit Arsenal ce mercredi à 21h lors des quarts de finale retour de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir pris une claque lors de l’aller (3-0), les hommes de Carlo Ancelotti doivent impérativement s’imposer largement pour renverser la vapeur et espérer un nouveau miracle au Santiago Bernabéu face à l’une des meilleures défenses d’Europe.

Pour ce faire, le technicien italien a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Rodrygo, Mbappé et Vinicius. Lucas Vazquez et David Alaba sont titulaires dans la défense madrilène en tant que latéraux avec Rüdiger et Asencio. Du côté des Gunners, Arteta est parti avec la même configuration qu’à l’aller. Le double buteur, Declan Rice accompagne Partey au milieu avec Odegaard en 10 tandis que Merino sera une nouvelle fois positionné en pointe.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Asencio, Rüdiger, Alaba - Valverde, Tchouaméni, Bellingham - Rodrygo, Mbappé, Vinicius.

Arsenal : Raya - Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly - Partey, Rice - Saka, Odegaard, Martinelli - Merino.