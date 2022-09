Real Madrid - RB Leipzig : les compositions officielles

Ce mercredi à 21h, le Real Madrid reçoit le RB Leipzig pour le compte de la deuxième journée de la phase de la Ligue des Champions. Ce match, qui sera à suivre en direct commenté sur Foot Mercato, oppose deux équipes aux dynamiques différentes. D’un côté, le champion d’Europe en titre, qui est invaincu depuis le début de la saison, et de l’autre une équipe allemande, qui réalise un début de saison très compliqué (4 défaites, 2 nuls, 3 victoires).

Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti ne pourra pas compter sur Karim Benzema, Eder Militão ou Lucas Vazquez. Il choisit d'aligner Nacho en lieu et place de Mendy sur la gauche de la défense. Le duo français Camavinga-Tchouaméni accompagne Modric dans l'entrejeu. De son côté, Marco Rose, qui a remplacé Domenico Tedesco au poste d'entraîneur et signé des débuts marquants face à Dortmund (3-0), sera seulement privé de Dani Olmo. Leipzig se présente en 4-2-3-1. Nkunku, Forsberg et Szoboszlai composent la ligne de trois en soutien de Werner.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Nacho - Modrić, Tchouameni, Camavinga - Valverde, Rodrygo, Vinícius Júnior

RB Leipzig : Gulácsi - Simakan, Orbán, Diallo, Raum - Haidara, Schlager - Nkunku, Forsberg, Szoboszlai - Werner

