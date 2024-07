José Mourinho fait son mea culpa pour Dani Carvajal

Dani Carvajal vient de conclure une année exceptionnelle individuellement et collectivement. Buteur en finale de Ligue des Champions, vainqueur de l’Euro et de la Coupe aux grandes oreilles. Dani Carvajal aurait pu faire ses débuts au Real sous les ordres d’un certain José Mourinho. Après la victoire de l’Espagne en finale de l’Euro, le Special One, s’est vanté avec humour de la réussite d’Alvaro Morata et Nacho Fernandez mais il a aussi fait son autocritique concernant Dani Carvajal.

«Capitaine et vainqueur de la Ligue des Champions 2024, Nacho Fernandez. Capitaine et vainqueur de l’Euro 2024, Alvaro Morata. Toutes mes félicitations à eux et au coach (lui-même) qui leur a donné leur chance alors qu’ils n’étaient que des jeunes de l’Académie. Le même coach qui n’a pas su comprendre que Dani Carvajal serait l’un d’entre eux. Toutes mes félicitations à Mister De La Fuente pour le travail incroyable. La meilleure équipe a gagné !» Le nouveau coach de Fenerbahçe sait donc reconnaître ses échecs, aussi bien qu’il savoure ses succès.