Arsenal - Liverpool : les compositions officielles

C’est le choc de cette 10ème journée de Premier League, Arsenal accueille Liverpool à l’Emirates Stadium ce dimanche à 17h30 (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Arsenal est cette fois-ci en position de force, contrairement aux années précédentes, à l’heure d’affronter les Reds. Provisoirement deuxièmes à deux points de Manchester City, les Gunners ont l’occasion de reprendre la tête. Les hommes d’Arteta n’ont pas gagné en Premier League contre Liverpool depuis juillet 2020 et n’ont pas marqué le moindre but depuis septembre 2020 (une défaite 3-1 à l’époque). Pour tenter de mettre fin à cette série, le technicien espagnol fait confiance à un onze qui marche très bien depuis le début de saison. Le duo Saliba-Gabriel en défense centrale, White à droite et Tomiyasu à gauche. Xhaka et Partey au milieu. Gabriel Jesus à la pointe de l’attaque.

En face, c’est une équipe en plein doute qui se déplace à l’Emirates Stadium. Seulement dixièmes avec deux victoires au compteur, les hommes de Klopp connaissent un début de saison 2022/2023 très difficile. Le départ de Sadio Mané fait beaucoup de mal au secteur offensif pendant que Darwin Nuñez peine à s’imposer devant. Avec deux matchs nuls consécutifs (contre Everton et Brighton), jouer un membre du top 6 est l’occasion de se remettre en confiance et de montrer à la Premier League qu’il faudra encore compter sur eux cette saison. Pour ce défi, Jurgen Klopp devra faire sans Andrew Robertson qui sera remplacé par Tsimikas. Le coach allemand décide aussi de jouer avec quatre attaquants. Diaz et Salah sur les côtés, Jota et Nuñez dans l'axe.

Les compositions d'équipes :

Arsenal : Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu - Partey, Xhaka - Saka, Ødegaard (cap.), Martinelli - Jesus.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk (cap.), Tsimikas - Henderson, Thiago - Salah, Jota, Diaz - Nuñez.