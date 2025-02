Udinese : des Ultras attaquent un train de supporters de Venise !

Le succès décroché au bout du suspense ne leur a pas suffi. En marge de la victoire de l’Udinese contre Venise ce samedi 1er janvier (3-2), des ultras du club local se sont introduits dans le train de retour des supporters de Venise après l’avoir forcé à s’arrêter en pleine voie. Les assaillants s’en sont ensuite violemment pris à leurs rivaux, les frappant à l’aide de matraques et de pierres, faisant plusieurs blessés.

L’opération a nécessité l’intervention d’un hélicoptère des forces de police pour interpeller les ultras locaux. Sept personnes ont été arrêtées, selon les médias locaux, et onze supporters de Venis ont été blessés. Parmi les agresseurs, on retrouve notamment des Autrichiens, venus d’un club ami de l’Udinese pour leur prêter main forte dans leur larcin. Entre-temps, après avoir été bloqué pendant presque une heure et demie, le train a pu repartir en direction de Venise. Le match avait été classé à haut risque en raison des affrontements qui avaient eu lieu à la gare de Venise, en marge du match aller.