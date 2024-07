Pierre-Emerick Aubameyang débarque en Arabie saoudite !

C’était attendu et c’est désormais officiel : l’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang (35 ans), débarque en Arabie saoudite pour porter les couleurs du club d’Al-Qadsiah, promu en Saudi Pro League. Après seulement une seule saison à Marseille, l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal quitte déjà l’Olympique de Marseille et va ainsi découvrir un sixième championnat dans sa carrière après l’Italie, la France, l’Espagne, l’Allemagne et l’Angleterre. Un nouveau départ dans une nouvelle écurie qui jouit d’un projet sportif attractif et flambant neuf.

L’Arabie Saoudite tente de l’attirer depuis 4 saisons, en vain, mais cette fois-ci c’est la bonne puisque si la formation d’Al-Shabab a longtemps espéré faire venir l’ancien joueur du Borussia Dortmund, c’est bel et bien Al-Qadsiah qui a raflé la mise. En quête d’un buteur pour la saison à venir, la formation saoudienne s’était d’abord penchée sur le profil de l’attaquant de Séville, Youssef En-Nesyri, mais le dossier lié à l’international marocain s’est avéré bien plus que compliqué que prévu. Et l’écurie basée dans la ville de Khobar près de Dammam, championne de deuxième division, s’est donc rabattue sur le Gabonais : «Toujours souriant et travailleur, notre buteur gabonais a brillé par son talent au cours de l’exercice 2023-2024. Auteur de 30 réalisations sous la tunique olympienne, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa ! Il quitte aujourd’hui l’OM pour Al-Qadsiah. Bonne chance pour la suite de ta carrière Auba», est-il écrit dans le communiqué officiel de l’OM.

Nouvelle expérience dorée pour PEA

Club historique du championnat saoudien, Al-Qadsiah a connu un tournant à la fin du 20e siècle avec une première relégation en 1997 qui a ensuite mené à de l’instabilité. Habitués à faire l’ascenseur, les Chevaliers de l’Est ont finalement repris d’un coup de grandes ambitions quand Aramco a pris possession du club il y a un an. Al-Qadsiah s’était renforcé pour jouer la montée en D1 saoudienne avec quelques joueurs arrivés d’Europe comme Mbaye Diagne (Fatih Kargümrük), Joel Robles (Leeds United), Max Power (Wigan) et Alexander Hack (Mayence). Un recrutement solide pour remonter dans l’élite et avec à son bord un architecte qui a vite été performant. Alors que les résultats de Robbie Fowler n’étaient pas mauvais avec une deuxième place après huit journées et aucune défaite au compteur, c’est l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Michel, qui a débarqué pour donner un second souffle au projet. Mission réussie et Pierre-Emerick Aubameyang va lui aussi apporter du sang à cette stratégie sportive.

Géant du pétrole et du gaz saoudien, la société Aramco a aussi son rôle à jouer dans ce développement express. Intégré dans le football avec un partenariat XXL avec la FIFA, Aramco suit le chemin qu’avait voulu mettre en place la société d’hydrocarbure russe Gazprom en Europe avec un partenariat avec l’UEFA et un club richissime à son actif avec le Zenit Saint-Pétersbourg. Pour l’entreprise saoudienne, ce club fanion n’est nul autre que la formation d’Al-Qadsiah qui évoluait en D2 saoudienne la saison dernière et qui veut frapper un gros coup pour rivaliser avec les plus grosses formations de la Saudi Pro League. Géant mondial de l’énergie, Aramco dispose de la plus forte capitalisation boursière du monde et ce qui fait potentiellement d’Al-Qadsiah, le club de football le plus riche du monde. Et cette puissance financière n’est pas dépourvue d’ambition comme le montre cette arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang, suite logique du projet.