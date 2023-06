Bayern Munich : le joueur dont rêve Thomas Tuchel pour le mercato

La suite après cette publicité

L’été va être chaud en Bavière. Si le Bayern a réussi à s’emparer du titre de Bundesliga in extremis lors de la toute dernière journée alors qu’il semblait promis au Borussia Dortmund, la saison des Bavarois ne peut être considérée comme satisfaisante… Arrivé en mars dernier, Thomas Tuchel veut changer bien des choses dans l’effectif cet été pour que le Bayern retrouve le statut et surtout, le niveau qui est le sien habituellement.

Pour l’instant, on a surtout parlé de départs. Plusieurs joueurs - et non des moindres - risquent ainsi de faire leurs valises cet été. On pense à Sadio Mané, Leroy Sané ou Serge Gnabry, alors que l’avenir d’autres joueurs majeurs comme Joshua Kimmich ou Alphonso Davies est aussi un peu flou. Au niveau des arrivées, il n’y avait pas eu énormément de rumeurs si ce n’est Declan Rice (West Ham) et Raphaël Guerreiro (Dortmund). Deux dossiers sur lesquels le Bayern a bien avancé et qui pourraient être bouclés relativement rapidement.

Tuchel le voulait déjà à Chelsea

Et voilà que Sky Sport dévoile un nouveau nom. Celui de Raphinha, du FC Barcelone. Selon le sérieux média allemand, le Brésilien est considéré comme la recrue de rêve de Thomas Tuchel, qui avait déjà tenté de l’attirer du côté de Chelsea. Il pourrait encore tenter sa chance cet été, mais en tant qu’entraîneur du Bayern cette fois. Une proposition officielle pourrait être formulée au club catalan dans les jours à venir.

Une offre qui pourrait bien faire les affaires de l’écurie dirigée par Joan Laporta, qui a besoin de cash et donc d’une ou de deux grosses ventes cet été. Titulaire sous les ordres de Xavi, Raphinha n’a pas convaincu tout le monde de l’autre côté des Pyrénées mais reste un joueur assez bankable pour lequel les Blaugranas écouteront des offres selon les médias espagnols. Affaire à suivre…