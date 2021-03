Antoine Griezmann s'offre un grand record en équipe de France

Intégré par Didier Deschamps en équipe de France en 2014, Antoine Griezmann est devenu une valeur sûre chez les Bleus, si ce n'est le joueur le plus important, notamment du secteur offensif. A 30 ans et alors qu'il célèbre aujourd'hui contre le Kazakhstan sa 88e sélection, l'attaquant est impliqué directement sur 55 buts, à travers ses 34 réalisations et ses 21 passes décisives. Il vient également de battre un joli record en sélection.

Titulaire à Noursoultan ce dimanche, le Barcelonais fête sa 45e cape consécutive. C'est un record pour un joueur de l'équipe de France sur la période d'après-guerre. Il bat la marque de Patrick Vieira qui avait participé à 44 rencontres de suite chez les Bleus entre octobre 1999 et octobre 2002. Le dernier match manqué par Griezmann remonte à juin 2017.