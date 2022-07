Le nouveau maillot extérieur 2022-2023 d'Arsenal révélé au grand jour par adidas

Deux mois après la sortie du nouveau maillot domicile d'Arsenal, adidas a lancé ce lundi le maillot extérieur 2022-2023 des Gunners. La marque aux trois bandes a innové pour cette nouvelle saison des hommes de Mikel Arteta.

Une bonne raison de patienter. En attendant la reprise de la nouvelle saison 2022-2023, les supporters d'Arsenal ont eu de quoi se mettre sous la dent en découvrant le calendrier en Premier League pour l'année prochaine ou encore en assistant aux bons débuts de leur recrue phare, Gabriel Jesus, en matchs de préparation (3 bus en 2 matchs). Ce sont d'ailleurs les Gunners qui, comme l'an dernier sur la pelouse de Brentford, ouvriront le bal, le 5 août prochain, sur le terrain d'un autre voisin londonien : le Crystal Palace de Patrick Vieira.

Le canon comme écusson

Pour bien démarrer leur exercice 22-23 et s'éviter un début de saison cauchemardesque comme lors de la saison écoulée (3 défaites de rang), le club du nord de Londres arborera un tout nouveau maillot extérieur qui vient d'être présenté par adidas ce lundi, et ce deux mois après avoir dévoilé le maillot domicile. Une tunique travaillée qui pourrait bien charmer les fans habitués à se rendre à l'Emirates Stadium un week-end sur deux.

Le jaune clair utilisé pour le maillot away 2021-2022 laisse sa place à un noir dominant. Comme sur la précédente tunique extérieure, le canon reste présent et remplace l'écusson du club. Il est cette fois brodé en or métallique, pour bien le faire ressortir, tout comme le logo de la marque aux trois bandes ainsi que le sponsor maillot des Gunners, Fly Emirates et son inscription "Emirates Fly Better" toujours située au cœur ce ce kit.

Le noir, une première pour adidas

Les trois bandes de l'entreprise américaine, toujours placées sur les épaules, sont elles grises. Une couleur que l'on retrouve un peu partout sur ce maillot, composé par des imprimés géométriques abstraits sur la face avant ainsi que les manches. Des motifs qui donnent un look original et plutôt moderne à cette nouvelle tenue.

Il s'agit du premier maillot noir conçu par adidas pour Arsenal, qui entament leur quatrième saison de collaboration pour un montant avoisinant les 68 M€ par saison. Il faut remonter à 2017-2018 pour retrouver trace d'un kit noir. C'était à l'époque PUMA, et le noir y était associé à du rose.

