Le calendrier de Premier League 2022/2023 dévoilé !

Le Roi d'Angleterre remet sa couronne en jeu. Sacré champion de Premier League le 22 mai dernier, Manchester City continue de régner sur le Royaume de Sa Majesté. Mais les Mancuniens auront fort à faire pour conserver leur place sur le trône lors de la saison 2022-23. Un exercice qui s'annonce d'ores et déjà passionnant puisque les grosses cylindrées britanniques comme les clubs moins huppés se renforcent sérieusement. Il sera également intéressant de suivre les premiers pas d'Erik ten Hag à Manchester United ainsi que ceux d'Erling Haaland et Darwin Nuñez à Manchester City et Liverpool. Bref, cette année promet encore du lourd.

La suite après cette publicité

Ce jeudi, on en sait un peu plus sur le déroulé du prochain exercice, qui sera d'ailleurs stoppé entre novembre et décembre pour cause de Coupe du Monde au Qatar. Ainsi, les 20 écuries de Premier League débuteront le week-end du 5, 6 et 7 août. Arsenal ouvrira le bal en se déplaçant à Crystal Palace le vendredi. Samedi, Liverpool ira à Fulham pendant que Chelsea se rendra à Everton. Dimanche, Manchester United recevra Brighton pour la grande première de Ten Hag pendant que le champion en titre, Manchester City, voyagera à West Ham. Une semaine plus tard, le 13 août, le premier choc de la saison opposera Chelsea à Tottenham.

De belles affiches au menu

Le 20 août, une deuxième grosse affiche sera au menu puisque Manchester United accueillera Liverpool. De son côté, Manchester City vivra son premier choc face à Tottenham le 10 septembre lors de la septième journée. Une semaine plus tard, le 17 septembre, Chelsea et Liverpool croiseront le fer. Deux derbies seront au menu le 1er octobre (9e journée). Arsenal accueillera Tottenham pendant que Manchester City affrontera Manchester United à l'Eithad Stadium (match retour le 14 janvier). Les Gunners enchaîneront une semaine plus tard (8 octobre) avec la réception de Liverpool. Les Reds joueront une semaine plus tard à Anfield face à Manchester City (15 octobre, match retour le 1er avril).

Les hommes de Pep Guardiola enchaîneront avec un deuxième match à l'extérieur le 18 octobre à Arsenal. Le voisin Manchester United aura aussi un gros mois d'octobre avec la réception de Tottenham (11e journée) puis un déplacement à Chelsea (12e journée). Les Blues auront un autre gros poisson au menu lors de la 14e journée, puisqu'ils défieront Arsenal à domicile. Dans le même temps, les Spurs d'Antonio Conte croiseront le fer avec Liverpool. Après la 15e journée, la Premier League se mettra en pause quelques semaines puisqu'il y aura la Coupe du Monde. Le championnat reprendra le 26 décembre avec le traditionnel Boxing Day. Le 2 janvier, Chelsea débutera fort l'année en recevant Manchester City. La saison 2022-23 s'achèvera le 28 mai 2023.

Les principales dates :

5 août (1ère journée)

-Crystal Palace-Arsenal

6 août

Fulham-Liverpool

Bournemouth-Aston Villa

Leeds-Wolves

Leicester-Brentford

Newcastle-Nottingham Forest

Tottenham-Southampton

Everton-Chelsea

7 août

Man Utd-Brighton

West Ham -Man City

13 août (2e journée)

-Chelsea-Tottenham

20 août

-Man Utd-Liverpool

3 septembre (6e journée)

Man Utd-Arsenal

10 septembre (7e journée)

Man City-Tottenham

17 septembre (8e journée)

Chelsea-Liverpool

1er octobre (9e journée)

Arsenal-Tottenham

Man City-Man Utd

8 octobre (10e journée)

Arsenal-Liverpool

15 octobre (10e journée)

Liverpool-Man City

18 et 19 octobre (11e journée)

Arsenal-Man City

Man Utd-Tottenham

22 octobre (12e journée)

Chelsea-Man Utd

5 novembre (14e journée)

Chelsea-Arsenal

Tottenham-Liverpool

2 janvier (18e journée)

Chelsea-Man City

14 janvier (19e journée)

Man Utd-Man City

Tottenham-Arsenal

21 janvier (20e journée)

Arsenal-Man Utd

4 février (21e journée)

Tottenham-Man City

25 février (24e journée)

Tottenham-Chelsea

4 mars (25e journée)

Liverpool-Man Utd

1er avril (28e journée)

Man City-Liverpool

8 avril (29e journée)

Liverpool-Arsenal

22 avril (31e journée)

Man Utd-Chelsea

25-26 avril (32e journée)

Tottenham-Man Utd

Man City-Arsenal

29 avril (33e journée)

Arsenal-Chelsea

20 mai (37e journée)

Man City-Chelsea

28 mai (38e journée)