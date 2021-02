Ça va bouger à l'OM !

L'Olympique de Marseille a perdu Morgan Sanson et Kevin Strootman au milieu de terrain cet hiver. Le natif de Saint-Doulchard a été transféré contre 16 millions d'euros du côté d'Aston Villa quand le Néerlandais, qui ne jouait plus beaucoup, a été prêté au Genoa. Par conséquent, l'OM se retrouve affaibli et se cherche un remplaçant. Mieux encore, Pablo Longoria, le directeur sportif, travaille sur un profil plus offensif, capable d'évoluer en numéro 10.

La suite après cette publicité

Ainsi, de nombreuses pistes sont à l'étude. Selon La Provence, le club marseillais essuie refus sur refus, mais André Villas-Boas, l'entraîneur, et Pablo Longoria travaillent main dans la main pour trouver des solutions dans ces ultimes heures, souvent bien agitées du côté de la Canebière. Le milieu de la Sampdoria, Mehdi Léris, est toujours dans les petits papiers phocéens, d'autant qu'il n'a pas joué les deux derniers matches de sa formation.

Vers un épisode Joakim Maehle ?

En France, Angelo Fulgini était une piste, l'OM a proposé un prêt avec option d'achat de l'ordre de six millions, refusée par Angers et son président, Saïd Chabane, a annoncé que Fulgini resterait au SCO. En Ligue 2, Amine Adli (Toulouse) est aussi pisté et l'OM a fait une offre de transfert ferme. Damien Comolli a recalé les Marseillais, indiquant qu'il ne discuterait pas en dessous de 15 millions d'euros. Longoria continue de le suivre et n'exclurait pas, selon le quotidien régional, de revenir à la charge l'été prochain.

Enfin, quatrième dossier : le Croate, Lovro Majer (23 ans, Dinamo Zagreb). Malgré une offre de 12 millions d'euros plus quatre de bonus, un accord n'a pas été trouvé. Les Croates demanderaient aussi 15 M€. Pour le moment, toutes ces pistes semblent mal embarquées, mais il reste quelques heures et, toujours selon La Provence, un cinquième dossier, plus secret, serait aussi étudié par l'état-major olympien. Une issue heureuse sera-t-elle trouvée ? Ou vivra-t-on un nouvel épisode Joakim Maehle ?