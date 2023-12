Serie A : la Lazio enfonce Cagliari

Dans le cadre de la 14e journée de Serie A, Cagliari, 18e au coup d’envoi, se déplaçait sur la pelouse de la Lazio, onzième. Au Stadio Olimpico de Rome, les hommes de Maurizio Sarri devaient se relancer après trois matches sans victoire en championnat. C’est désormais chose faite grâce à un court succès (1-0) face aux Rossoblù. Globalement dominateurs dans cette rencontre, les coéquipiers de Mattéo Guendouzi ouvraient rapidement le score par l’intermédiaire de Pedro (1-0, 8e) avant de profiter d’une infériorité numérique pour conserver leur avantage.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 9 Lazio 20 14 0 6 2 6 15 15 18 Cagliari 10 14 -13 2 4 8 13 26

Peu avant la demi-heure de jeu, le milieu congolais Antoine Makoumbou écopait d’un carton rouge direct (27e) et laissait, en effet, ses partenaires à dix. En difficulté dans le jeu et incapable de faire la différence en infériorité, Cagliari chutait logiquement et reste englué à une dangereuse 18e place. De son côté, la Lazio remonte au 9e rang, à un petit point du top 5.