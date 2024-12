PSG - Nantes : la réaction à chaud de Gonçalo Ramos

Ce samedi soir, le PSG a été tenu en échec par le FC Nantes au Parc des Princes (1-1). Dominateur, le club de la capitale a encore une fois manqué de précision devant la cage adverse et a ainsi manqué plusieurs occasions. Titulaire au coup d’envoi pour la première fois depuis le mois d’août, Gonçalo Ramos, décisif sur le but d’Achraf Hakimi, a semblé regretter le manque de réalisme des siens après le match.

«On a été meilleur que Nantes mais ça a été un match difficile car on a pas réussi à marquer plus de buts. On s’est créé beaucoup d’occasions mais qu’on garde la tête haute et qu’on continue à travailler. Il a manqué de la finition et rester calme devant le but,», a-t-il confié au micro de DAZN.