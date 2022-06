Barça : un indice de taille concernant l'avenir de Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Priorité de Manchester United et d'Erik ten Hag pour ce mercato estival, Frenkie de Jong pourrait bien quitter la Catalogne dans les prochains jours. En effet, si les deux clubs ne se sont toujours pas entendus sur le transfert du Néerlandais, les dernières révélations du quotidien AS semble aller dans le sens d'un départ de l'ancien milieu de l'Ajax.

D'après le média espagnol, l'international batave (43 sélections, 1 but) aurait ainsi vidé totalement son casier au centre d’entrainement du Barça. Une information qui confirme, un peu plus, la volonté du joueur de rejoindre la Premier League et Old Trafford. Réponse dans les prochains jours...