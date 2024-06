Real Madrid : la sortie incroyable de Guti sur Arda Güler et Camavinga

Arda Güler a terminé la saison sur les chapeaux de roue à Madrid, et il a très bien commencé son Euro avec un véritable golazo contre la Géorgie. De quoi enflammer Madrid, où on veut déjà le voir titulaire la saison prochaine. Dans l’émission El Chiringuito de Jugones, Guti, ancien joueur merengue, a encensé la pépite turque.

La suite après cette publicité

« C’est un joueur dont le profil en danger d’extinction. Il a le talent d’un autre temps, à une époque, on voyait plus de joueurs comme lui, mais plus aujourd’hui… C’est un joueur qui n’a pas le physique que Valverde ou Camavinga peuvent avoir, mais il vous donne d’autres choses que Camavinga n’a sûrement pas », a lâché l’ancien milieu du Real. Sympa pour Camavinga…