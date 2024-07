JO 2024 : la liste définitive des Bleues d’Hervé Renard

Après Thierry Henry et ses Espoirs, Hervé Renard vient à son tour de dévoiler la liste de joueuses qui disputeront les JO avec l’équipe de France féminine. Les Bleues ont comme objectif d’aller chercher la médaille d’or et pourront compter sur Eugénie Le Sommer de retour de blessure et présente dans le groupe.

A noter que quatre joueuses sont réservistes : Solène Durand (Montpellier HSC), Éve Perisset (Chelsea), Léa Le Garrec (Fleury 91 ), Vicki Becho (Lyon). Les joueuses d’Hervé Renard débuteront les JO par une rencontre face à la Colombie, le 25 juillet au Groupama Stadium.

La liste complète :

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus) et Constance Picaud (Paris SG)

Défenseures : Selma Bacha (Lyon), Estelle Cascarino (Juventus), Elisa De Almeida (Paris SG), Sakina Karchaoui (Paris SG), Maëlle Lakrar (Real Madrid), Griedge Mbock (Lyon) et Wendy Renard (Lyon)

Milieux : Sandy Baltimore (Paris SG), Kenza Dali (Aston Villa), Grace Geyoro (Paris SG), Amandine Henry (LOSC) et Sandie Toletti (Real Madrid)

Attaquantes : Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Lyon), Marie-Antoinette Katoto (Paris SG) et Eugénie Le Sommer (Lyon)

Réservistes : Solène Durand (Montpellier HSC), Éve Perisset (Chelsea), Léa Le Garrec (Fleury 91 ), Vicki Becho (Lyon)