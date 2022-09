Serie A : l'Atalanta s'impose face à l'AS Rome et prend la tête du classement

Pour l'avant-dernier match de cette 7ème journée de Serie A, avant le choc entre l'AC Milan et Naples à 20h45 ce dimanche, l'AS Rome (6ème avant le coup d'envoi) recevait l'Atalanta Bergame (3ème) dans la capitale italienne. Une rencontre de haut-tableau entre deux équipes en forme en ce début de championnat. On assistait d'ailleurs à un duel plaisant mais tendu qui tournait à l'avantage de la Dea (1-0). L'absence de Paulo Dybala, à cause de pépins musculaires, pesait sur l'attaque romaine malgré de belles séquences. Cette rencontre était aussi marquée par le premier but du défenseur, reconverti en milieu au cours du match, Giorgio Scalvini, dans sa jeune carrière professionnelle. Suite à une passe en retrait de Rasmus Höjlund, le polyvalent Italien trouvait la faille d'une très belle frappe enveloppée qui venait tromper Rui Patricio (35e).

Les Romains accéléraient alors dans les toutes dernières minutes de cette première période mais ils butaient sur un très bon Marco Sportiello (42e). Le portier italien avait d'ailleurs remplacé Juan Musso, victime d'un choc à la tête avec un coéquipier en tout début de match (6e). Peu avant l'heure de jeu, la rencontre s'emballait à la suite de la décision de M. Daniele Chiffi de ne pas accorder un pénalty aux joueurs de José Mourinho, l'entraineur portugais prenant un carton rouge au passage pour protestations trop véhémentes (57e). Quelques minutes plus tard, la Dea passait à deux doigts du break lorsque Leonardo Spinazzola taclait un ballon chaud vers son but mais Tammy Abraham sauvait la Louve en stoppant le cuir sur sa ligne (61e). Les dernières actions étaient à mettre au crédit de Roger Ibanez, Nicolo Zaniolo et surtout Eldor Shomurodov et Andrea Belotti, dont les frappes passaient à quelques centimètres des montants (71e, 74e, 87e et 90e+1) pour les Romains qui pourront nourrir quelques regrets à la vue de leur domination en fin de rencontre. Avec cette victoire sur la plus petite des marges, les joueurs de Gian Piero Gasperini prennent la première place au classement provisoire.