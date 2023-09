OM : Marcelino attend beaucoup plus de ses joueurs

Malgré une élimination difficile à avaler en Ligue des Champions lors du 3ème tour des qualifications face au Panathinaikos, l’Olympique de Marseille a idéalement lancé sa saison en Ligue avec deux premières victoires de rang. Malheureusement, les joueurs de Marcelino n’ont pas réussi à garder cette belle dynamique très longtemps puisque les coéquipiers de Valentin Rongier ont ensuite enchaînés avec deux matchs nuls ce qui a eu le don d’énerver les supporters olympiens qui ont fait savoir leur mécontentement à l’issue du dernier partage contre Toulouse au Vélodrome.

Avant d’affronter l’Ajax pour l’entrée en lice de l’OM en Ligue Europa, Marcelino est donc dans une position délicate. Si l’entraîneur espagnol aime la pression comme il l’a fait savoir à plusieurs reprises, il devra rapidement trouver les mots pour imposer ses idées et faire évoluer ses principes de jeu pour sortir son équipe de la torpeur dans laquelle elle se trouve actuellement et ainsi inverser la tendance. Après ces premières constatations, le tacticien de 58 ans, qui a également demandé en privé à ses joueurs d’avoir plus de caractère pour dépasser leur simple fonction et ne pas simplement suivre ses consignes, va devoir redresser la barre au plus vite à défaut de vivre une expérience très compliquée sur la Canebière !