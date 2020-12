Atlético : Koke sous le charme de Luis Suarez et Joao Félix

Malgré ses 33 ans, Luis Suarez ne déçoit pas depuis son arrivée chez les Colchoneros cet été. Mieux encore, il rayonne sous l’impulsion de l’étoile montante du football, Joao Félix. En onze matches disputés (Liga/Ligue des Champions confondues), l’international uruguayen a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive au même titre que l’attaquant portugais qui affiche des statistiques à peu près similaires. Une chose est sûre, la réussite de l’ancien attaquant des Culés ne surprend pas au sein de l’effectif madrilène. C’est en tout cas ce qu’a affirmé son partenaire Koke au cours d’un entretien accordé à AS.

«Il est difficile d'être surpris par un tel joueur. Nous avons vu tout au long de sa carrière comment il gère et marque des buts. Mais il est frappant de voir à quel point il a faim de gagner des matchs, de marquer des buts, d'être branché. Il vient de tout gagner et il veut toujours gagner malgré les titres qu'il a déjà. C'est un attaquant de haut niveau, donc je ne suis pas surpris par ses résultats», a-t-il confié avant d’évoquer le futur de son jeune coéquipier portugais. «Espérons que sa croissance évolue encore. L'année dernière a été une année de transition, pas seulement pour lui mais pour tout le monde, de progrès au jour le jour, et il y a eu un changement au niveau de l'attaque, de la défense et de l'engagement dans ce que l'entraîneur lui demande. Quand je le vois comme ça, je sais qu'il va grandir et petit à petit, il est en train de devenir le joueur que nous voulons tous voir.»