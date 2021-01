Barça : Ronald Koeman prend position sur le dossier Neto

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Neto (31 ans) souhaite quitter le FC Barcelone pour obtenir plus de temps de jeu. Mais les Blaugranas ne l'entendent pas de cette oreille. Interrogé en conférence de presse sur la situation du gardien brésilien, Ronald Koeman s'est montré extrêmement ferme. Le technicien néerlandais a confirmé qu'un départ de l'intéressé cet hiver n'était pas envisageable.

« Certaines choses sont valables pour les jeunes. Et d'autres choses le sont pour Neto. Son représentant a demandé un bon de sortie et nous avons dit non. Nous voulons que tous les postes de l'effectif soient bien pourvus, » a ainsi confié l'entraîneur du Barça. Voilà qui a le mérite d'être clair...