Bayern Munich : la bataille fait rage entre deux coachs

C’est le sujet qui anime le Bayern Munich depuis plusieurs semaines maintenant. L’avenir de Thomas Tuchel a été scellé il y a quelque temps maintenant. Après un passage décevant, l’ancien coach du PSG quittera le Bayern Munich cet été. La perte du titre en Bundesliga et l’élimination en Coupe d’Allemagne par une D3 ont conforté la direction dans ce choix. Désormais, il ne reste que la C1 pour ne pas vivre une saison blanche historique pour le club allemand. Depuis cette annonce, la direction bavaroise s’active logiquement pour le nouveau coach et plusieurs noms ont été étudiés.

La première piste menait à Xabi Alonso, brillant avec le Bayer Leverkusen. Mais le technicien espagnol a décidé de prolonger son aventure dans son club. Les noms de Hansi Flick et Julian Nagelsmann ont aussi été évoqués. Le sélectionneur de l’Allemagne, malgré quelques contacts, a mis fin aux rumeurs en prolongeant avec la Mannschaft. Mais un nom enflamme la presse allemande et européenne depuis quelques jours : Zinédine Zidane. La presse espagnole annonçait même qu’il était la priorité et qu’avec le refus de Nagelsmann, le dossier allait se boucler rapidement. Ce samedi sur Sky Sports, le directeur sportif Max Eberl n’a d’ailleurs pas nié cette piste en expliquant même que le prochain coach, s’il ne parle pas allemand, devra parler anglais comme pour faire passer un message alors que l’Équipe expliquait que la barrière de la langue pouvait être un frein pour Zidane.

Un duel entre Emery et De Zerbi

De son côté, la presse allemande, et notamment BILD, souvent proche de la direction bavaroise, semblait plus mesuré et expliquait que Zinédine Zidane n’était pas vraiment un profil étudié. Eh bien ce dimanche, le quotidien allemand l’affirme : Zinédine Zidane ne sera pas le prochain coach du Bayern Munich. Les dirigeants allemands ont écarté cette piste avant même de le rencontrer réellement. Aucun échange concret n’avait eu lieu selon BILD qui précise que désormais, il ne reste que deux coachs en course pour le poste d’entraîneur.

Selon les indiscrétions du média allemand, Eberl est fan d’Unai Emery et de Roberto De Zerbi. Ce sont les deux candidats crédibles. L’ancien coach du PSG a une longueur d’avance, car il est jugé comme ayant les épaules pour entraîner un club aussi grand que le Bayern Munich. Son style de jeu est considéré comme parfait pour une formation comme le Bayern Munich. Mais il faudra sortir le chéquier pour le Bayern Munich puisqu’Emery devrait être lié à Aston Villa jusqu’en 2027. De Zerbi reste donc aussi une option crédible. On devrait avoir un dénouement très prochainement alors que le Bayern Munich ne veut pas se précipiter pour faire une nouvelle erreur de casting.