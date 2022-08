Le RB Leipzig tombe d'accord avec Chelsea pour Timo Werner

La suite après cette publicité

Alors que le dossier était chaud depuis quelques jours, Timo Werner (26 ans) va bien faire son retour en Allemagne du côté de RB Leipzig. Selon Sky Sport, les Saxons ont trouvé un accord ce lundi avec Chelsea.

Alors qu'un prêt était évoqué dans un premier temps, Leipzig va débourser 30 millions d'euros ainsi que des bonus pour s'offrir un joueur vendu aux Blues pour 53 millions d'euros deux ans plus tôt. Avec les Blues, Timo Werner a eu un bilan de 23 buts et 21 offrandes en 89 matches.

BREAKING: RB Leipzig have agreed a deal with Chelsea sign Timo Werner on a permanent deal 🤝 pic.twitter.com/GXSOtBAzHF