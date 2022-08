Timo Werner au RB Leipzig, c'est imminent !

Décevant depuis son arrivée dans la capitale anglaise, Timo Werner devrait rapidement faire ses valises. Selon les dernières informations de Sky Germany, le RB Leipzig va bel et bien rapatrier le buteur de 26 ans, qui avait porté le maillot de l'écurie allemande à 158 reprises en quatre ans (93 buts).

Plusieurs sources allemandes évoquent même qu'un accord est sur le point d'être trouvé entre Chelsea et le RBL. L'officialisation devrait, quant à elle, intervenir la semaine prochaine. L'opération pourrait se conclure aux alentours des 33 millions d'euros, à moins qu'un prêt avec option d'achat soit décidé.

🚨 Excl. Timo #Werner: He is on verge to join Leipzig! It’s almost a DONE DEAL. Positive developments in the last days. Timo wants to return & he will. Total agreement expected in the next week. Massive deal for RB and the Bundesliga! #CFC @Sky_Marc @philipphinze24 @SkySportDE 🇩🇪