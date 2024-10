Ballon d’Or 2024 : les joueurs du Real Madrid crient au scandale

Le Real Madrid risque de se souvenir pendant longtemps de ce lundi 28 octobre 2024. Alors qu’il avait mis les petits plats dans les grands pour célébrer le Ballon d’Or annoncé de Vinicius Junior, le club madrilène est tombé de très haut lorsqu’il a eu vent du probable sacre de Rodri. Furieux, les Merengues ont alors annulé leur vol pour Paris.

Silencieux jusque-là, le numéro 7 de la Casa Blanca s’est finalement fendu d’un post annonçant une réponse cinglante sur les terrains. «J’en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts.» Ils n’étaient sans doute pas devant leur télévision pour assister à la victoire de Rodri, mais les partenaires du Brésilien n’ont pas attendu bien longtemps avant de manifester leur soutien.

Les Merengues soutiennent Vinicius Jr

Après les posts des anciens Toni Kroos et Karim Benzema, Eduardo Camavinga a peut-être été l’un des plus virulents. «FOOTBALL POLITIQUE. Mon frère, tu es le meilleur joueur du monde et aucune récompense ne peut dire le contraire. Je t’aime mon frère.» Arda Güler et Andriy Lunin ont préféré des soutiens plus sobres en postant simplement une photo d’eux en compagnie du Brésilien.

De son côté, Aurélien Tchouameni a témoigné son affection. «Rien ne pourra t’enlever ce que tu as accompli, mon frère. Nous le savons TOUS… Ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas leur offrir. Je t’aime Vinicius.» Eder Militão s’est lui aussi exprimé : « tu es le meilleur et personne ne peut te l’enlever ! Le meilleur ! » Enfin, Federico Valverde s’est ajouté au contingent des Merengues mécontents. « Il n’y a pas de prix qui prouve à quel point vous êtes bon. Et je ne parle pas seulement de votre qualité en tant que joueur, mais aussi en dehors du terrain. Je t’aime, mon frère » A noter toutefois que Kylian Mbappé a préféré garder le silence.