Arsenal : l’impressionnant come-back de Gabriel Jesus

C’est un retour au premier plan qui a surpris beaucoup de monde. Après une saison dernière irrégulière marquée par plusieurs blessures, Gabriel Jesus a refait parler de lui récemment. Celui qui avait marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 36 matches l’année dernière et était même annoncé sur le départ au dernier mercato a enchaîné les buts avec Arsenal lors des derniers matches. Ce samedi, face à Crystal Palace en Premier League, l’attaquant brésilien enchaînait une nouvelle titularisation sur le front de l’attaque. Et il a encore régalé avec un doublé qui est venu confirmer sa bonne forme du moment.

Quelques jours plus tôt, encore face à Crystal Palace, mais en FA Cup, l’ancien buteur de Manchester City avait signé un retour fracassant avec un triplé qui a donné la victoire à son équipe (3-2 score final). Un impressionnant come-back pour un joueur qui semblait disparaître petit à petit des radars. Depuis le début de saison, il n’avait inscrit qu’un seul petit but en 20 matches disputés. Il en a donc marqué 5 en moins d’une semaine et cela a de quoi réjouir la presse anglaise qui n’a pas manqué de l’encenser. Dans ses colonnes, le Daily Mail a été très élogieux à son sujet en plus de le récompenser d’une note de 8,5 (élu homme du match). «Une prestation décisive. Son deuxième but a été une véritable réussite, avec une balle enroulée dans la lucarne droite. Il aurait dû marquer son triplé, mais son tir a été arrêté à la 60e minute. Il a mis fin à sa sécheresse de buts avec brio» explique le quotidien anglais.

5 buts en 3 jours

«L’ange Gabriel d’Arsenal est apparu non pas une fois, mais deux fois pour couronner une semaine mémorable» titre de son côté The Sun qui lui attribue la note de 9 après son match. «Un triplé en milieu de semaine contre les hommes de Glasner lui a valu seulement sa quatrième titularisation en Premier League de la saison et la façon dont il a saisi l’opportunité avec un doublé en début de match et un autre tir sur le poteau qui a conduit à un but de Havertz. Le Brésilien attendait depuis plus de dix mois un but en championnat et a inscrit deux buts en huit minutes. Il doit vouloir jouer contre Palace chaque semaine» détaille le tabloïd anglais à son sujet.

Un retour en forme qui tombe à pic pour Arsenal qui aura forcément besoin de son talent pour atteindre ses objectifs. Car lorsqu’il est en forme, le buteur de 27 ans reste l’un des meilleurs attaquants de la planète à son poste. Et Mikel Arteta en a conscience. Après le match de ce samedi, il a tenu à saluer la prestation de son joueur. «En deux ou trois jours, il a marqué 5 buts et il aurait encore pu marquer un triplé aujourd’hui. C’est tout à son honneur car il a beaucoup travaillé. Il croit beaucoup en ce qu’il fait et il a été patient. Il a été récompensé. On doit maintenant le pousser, le laisser aller et être derrière lui. Il a connu des moments difficiles et en tant qu’attaquant, ce n’est pas facile, parce que tu es sous le feu des projecteurs. Mais il faut lui rendre hommage pour son éthique de travail, pour la façon dont il est venu cet été. C’était un joueur complètement différent. Il est récompensé et parfois ça prend du temps.» Mikel Arteta peut savourer le retour de son buteur qui devrait bien aider l’équipe dans les prochaines semaines. Cela tombe bien, le traditionnel boxing day arrive…